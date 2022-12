Rdc, Aiello M5s: "Da Durigon parole vergognose che ignorano realtà"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sono vergognose le parole pronunciate dal sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, riguardo all’ennesima modifica che la maggioranza si appresta a fare al Reddito di cittadinanza. Altrettanto vergognoso è il tentativo di dipingere il presidente Giuseppe Conte e il M5S come allarmisti. Affermare in modo semplicistico che il taglio di un’ulteriore mensilità del Rdc ‘non è un dramma’ è la riprova della foga ideologica e classista della Destra italiana”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Lavoro, Davide Aiello. “Una Destra che per ragioni di lotta politica ha boicottato la piena realizzazione della legge. Lo dicono i numeri - spiegano -: dai dati a nostra disposizione, emerge come le Regioni guidate da FdI, Lega e Forza Italia abbiano finalizzato appena il 25% delle nuove assunzioni nei Centri per l’impiego previste dal Piano di rafforzamento varato dal Conte 1, che si sarebbe dovuto concludere entro il 2021. Quattro di queste sono ancora ferme a zero nuovi ingressi negli uffici pubblici per l’impiego. A fronte di ciò, in un momento in cui per il prossimo anno si stimano 700mila poveri in più a causa dell’inflazione, le modifiche inserite in legge di Bilancio aggraveranno una situazione sociale molto complessa. La Destra si fermi finché è in tempo” conclude il deputato del M5S.