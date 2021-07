"Giù dai monopattini e dalle biciclette nelle zone pedonali", approvata una mozione in Prima circoscrizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stata approvata dalla Prima circoscrizione la mozione presentata dal vice presidente, Antonio Nicolao, che mira a inibire il traffico di monopattini e biciclette nelle aree pedonali.

"Assistiamo tutti i giorni nell’area pedonale di via Maqueda, e non solo, al transito spedito di monopattini e biciclette elettriche che, pur di passare a velocità sostenuta, mettono a repentaglio i pedoni ignari del loro arrivo alle spalle. Molti gli incidenti e anche le liti, soprattutto quando l’area pedonale è colma di pedoni, tavolini, sedie, passeggini e bambini. Ecco perché - scrive Nicolao in una nota - la Prima circoscrizione ha voluto all’unanimità deliberare una proposta per l’assessorato alla Mobilità e traffico che vuole essere da stimolo per l’amministrazione comunale".

"Non è una rivoluzione - prosegue Nicolao - ma un modo prudente di salvaguardare la sicurezza delle migliaia di pedoni che tutti i giorni percorrono l’area in questione o le altre aree pedonali. Chiediamo l’applicazione di un regolamento attraverso un'ordinanza e la segnaletica verticale che obblighi coloro che vogliono transitare nelle aree pedonali con flusso notevole di pedoni a scendere dal mezzo e spingerlo a mano sino alla fine dell’area in questione, cosi come avviene in alcune aree pedonali del comune di Milano".