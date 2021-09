Verso le elezioni regionali, Miceli:"Italia Viva da che parte sta?"

"Italia Viva da che parte sta?". A porre il quesito è il deputato nazionale del Pd Carmelo Miceli, che parla di "chiaro messaggio" da parte del futuro candidato della Lega alla presidenza della Regione Siciliana, "il quale - sostiene - tende la mano ai renziani". "In Sicilia Italia viva regala uomini alla Lega e accetta serenamente anche le avance di Nino Minardo - afferma Miceli -. Davvero chi è cresciuto a pane e kefiah tra le strade di San Lorenzo pensa di potere avere un futuro con la destra e i suoi lacchè?".

Ciò che sta accadendo in Sicilia, secondo l'esponente Pd, "è l'esempio di come il centrodestra sia spaccato e abbia perso sempre più credibilità". "Salvini, Musumeci e adesso anche Miccichè, che è pronto a scaricare il governatore, stanno certificando la frattura profonda all'interno della coalizione di centrodestra con ripercussioni serie per la Sicilia - prosegue -, che ancora oggi è terra di conquista e campo di battaglia dove testare le alleanze. Tutto a discapito dei siciliani costretti a subire l'immobilismo di un governo che soprattutto nell'emergenza dovuta alla pandemia ha dimostrato il suo fallimento". Adesso il governo Musumeci "dovrà affrontare venti di crisi. È evidente - aggiunge il deputato del Pd - che l'ultimatum di Musumeci alla Lega, che lancia la candidatura di Nino Minardo a Palazzo d'Orleans, non abbia impensierito neanche lontanamente Salvini. A questo punto il presidente della Regione cosa farà? Caccerà i delfini di Salvini dalla sua maggioranza tenendo fede al suo aut-aut o, visto il suo attaccamento alla poltrona, dimostrerà che il suo era solo il ruggito di un coniglio?".