Amministrative 2021, il 10 e 11 ottobre seggi aperti anche nel Palermitano

Si vota ad Alia, Montelepre. Terrasini e San Cipirello. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alla urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. In Sicilia si vota, complessivamente, in 42 comuni. L'assessore Zambuto ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali

Seggi aperti ad Alia, Montelepre e Terrasini i prossimi 10 e 11 ottobre per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Al voto anche San Cipirello, comune sciolto per mafia nel 2019. Negli stessi giorni si voterà complessivamente in 42 comuni siciliani. L’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, ha firmato oggi il decreto di indizione dei comizi elettorali. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alla urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 la domenica e dalle 7 alle 14 il lunedì, in entrambi i turni di voto.

Sono chiamati al voto complessivamente 568.357 cittadini. Sono 29 i comuni che eleggono gli organi di rappresentanza con il sistema maggioritario, 13 quelli in cui si vota col sistema proporzionale.

Questi i comuni delle altre province siciliane in cui si voterà il 10 e 11 ottobre:

Agrigento: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani (sciolto per mafia).

Caltanissetta: San Cataldo (sciolto per mafia), Vallelunga Pratameno.

Catania: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca.

Enna: Calascibetta.

Messina: Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta (sciolto per mafia), Patti, Rodì Milici, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta.

Ragusa: Vittoria (sciolto per mafia).

Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Pachino (sciolto per mafia), Rosolini, Sortino.

Trapani: Alcamo, Calatafimi-Segesta.