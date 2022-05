Gioacchino Scaduto capolista di Sinistra civica ecologista al Consiglio: da gip rinviò a giudizio Dell'Utri

E' Gioacchino Scaduto, 72enne magistrato in pensione, il capolista di Sinistra civica ecologista al Consiglio comunale. Durante la sua lunga carriera, da gip, ha tra l'altro firmato nel 1997 il provvedimento di rinvio a giudizio dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, diventato uno dei protagonisti della campagna elettorale per il suo endorsement in favore di Roberto Lagalla, candidato sindaco unitario del centrodestra.

Dal 2007 al 2009, Scaduto è stato consulente della commissione parlamentare Antimafia; mentre dal 2010 al 2018 è stato presidente aggiunto dell'ufficio gip. "Sono onorato di questa richiesta. Da giudice ho vissuto la storia della città, una storia difficile e condizionata dalla mafia. Ma in questi anni va anche detto che grazie all'impegno di tanti, sono stati fatti grandi progressi. La legalità era prima un concetto astruso oggi invece si sta radicando sempre di più nei comportamenti. Anche per questo non possiamo accettare che vengano tirati fuori personaggi che con grande fatica ci eravamo lasciati alle spalle". Così ha detto il magistrato in pensione durante la presentazione ai Cantieri culturali alla Zisa, alla presenza di Giusto Catania, assessore della Giunta Orlando, Mariella Maggio e Ninni Terminelli, Placido Rizzotto, Marcello Susinno ed altri candidati a Palazzo delle Aquile e alle circoscrizioni.

"Questa campagna elettorale - ha aggiunto Catania - si sta giocando anche sul tema forte della legalità e della lotta alla mafia (il riferimento è all’endorsement di Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro al candidato del centrodestra Roberto Lagalla, ndr), noi con Gioacchino Scaduto e Placido Rizzotto vogliamo dare messaggi forti e lo ribadiamo in maniera più chiara: ci troviamo probabilmente tra i più noti condannati per mafia nella storia politica italiana”.

Tra i candidati, oltre a Scaduto, nella lista di Sinistra Civica Ecologista figurano Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno, Mariella Maggio, Ninni Terminelli, Placido Rizzotto, Fateh Hamdan della comunità palestinese, la scrittrice Valentina Gebbia , Alessandra Sciurba, ex portavoce di Mediterranea e Daniela Tomasino del Palermo Pride.