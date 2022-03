Comunali, fonti Fratelli d'Italia: "Campagna per Carolina Varchi a pieno ritmo, già pronte 3 liste"

Carolina Varchi è "assolutamente in campo" nella corsa per diventare sindaco di Palermo. Lo evidenziano alla Dire dal quartier generale della deputata di Fratelli d'Italia, sottolineando come la campagna elettorale di Varchi prosegua "a pieno ritmo" e senza distrazioni che potrebbero essere causate da altre candidature in campo. In queste ore i meloniani lavorano "alle prime tre liste" di candidati al consiglio comunale.

La prima, quella di Fratelli d'Italia, che vedrà in cima l'eurodeputato Giuseppe Milazzo e il consigliere uscente Francesco Scarpinato. una seconda lista sarà quella di Diventerà bellissima, movimento fondato dal governatore Nello Musumeci, che dovrebbe avere come capolista l'attuale presidente del gruppo parlamentare Db Alessandro Aricò.

La terza compagine sarà la lista della candidata a sindaco: "Vi saranno esponenti politici di lungo corso", evidenziano ancora fonti FdI. Varchi, intanto, ha pubblicato il suo manifesto elettorale con lo slogan "Una storia nuova" e sui social lancia un appello "a tutte le forze di centrodestra - dice - e a tutti i palermitani e le palermitane che vogliono voltare pagina: "Costruiamo insieme #unastorianuova per Palermo".