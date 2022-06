Elezioni comunali, per la commissione Antimafia a Palermo ci sono 4 candidati "impresentabili"

Alle elezioni comunali di Palermo sono "quattro" i nominativi finiti nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia che ha vagliato le candidature cosiddetti "impresentabili" sulla base del codice di autoregolamentazione e della legge Severino. Lo ha riferito il presidente della Commissione Nicola Morra, rendendo noti i nominativi.

I 4 "impresentabili" a Palermo sono tre del centrodestra Totò Lentini, Giuseppe Milazzo e Francesco La Mantia e uno del Pd, Giuseppe Lupo. La Mantia corre con la lista "Noi con l'Italia-Noi di Centro-Mastella" che sostiene Patrizio Lodato che guiderà la lista di Noi con l'Italia. La candidatura di La Mantia risulterebbe in violazione dell'articolo, 1, lettera f del Codice di Autoregolamentazione. Nei suoi confronti è stata emessa una condanna in primo e secondo grado per riciclaggio.

Nella lista dei 4 "impresentabili" a Palermo va sottolineato che non ci sono i due arrestati, ovvero Pietro Polizzi, candidato al Consiglio di Forza Italia, e Francesco Lombardo, inserito nella lista di Fratelli d'Italia, e finito in manette proprio oggi con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso.

"Si spera - ha detto Morra - che per la prossima tornata elettorale i partiti, tutti, forniscano ai cittadini liste senza 'impresentabili' facilitandoci il lavoro nei controlli preventivi sui candidati". La nota della Commissione parlamentare Antimafia si conclude sottolineando come in questa tornata elettorale, "la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie ha esaminato 19.782 nominativi, un numero record di candidati verificati, con un incremento del 65% circa rispetto alla precedente tornata elettorale".

Giuseppe Lupo, ha commentato in modo laconico la presenza del suo nome alla lista degli 'impresentabili' resa nota dalla commissione parlamentare Antimafia: "Non commento - ha detto -. Chiedete al mio partito".

Giuseppe Milazzo, eurodeputato di Fratelli d'Italia, ha appreso dall'Adnkronos di essere stato inserito nella lista degli impresentabili e si dice "sorpreso". "Io sono nella lista degli impresentabili? Non ho parole. Sono in una lista definita di impresentabili senza mai essere stato condannato in primo grado. Io non ho nulla da vergognarmi, e posso guardare i miei figli a testa alta". Milazzo ribadisce ancora: "Non ho nulla di cui vergognarmi e non ritengo assolutamente di essere impresentabile, anche perché sono stato rinviato a giudizio per un reato non grave".

Milazzo è sotto processo per concussione. "Nei suoi confronti è stata emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui agli artt. 56, 317 cp. (concussione). E' in corso il dibattimento", scrive la Commissione Antimafia. "Peraltro io partivo con due capi di imputazione, abuso d'uffico e tentata concussione, e sono stato prosciolto dall'accusa di abuso ufficio e l'accusa ha chiesto il rinvio di un anno. Io mi sono sempre presentato volontariamente all'interrogatorio. Sono sempre stato disponile. Ho anche dato i miei telefoni cellulari volontariamente". Poi dice: "E' piuttosto vergognoso che la Commissione antimafia pubblichi un elenco su una persona non condannato per niente". Ma si dice "rispettoso dei magistrati".