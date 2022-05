Primo confronto tra candidati sindaco, Cascio il grande assente: rinviato il vertice di centrodestra

E' Francesco Cascio il grande assente al confronto tra i candidati sindaco che si è tenuto stamattina al liceo Classico Garibaldi. Dall'edilizia scolastica alle periferie, passando per i trasporti pubblici e i cimiteri, oltre 200 ragazzi hanno rivolto una raffica di domande agli aspiranti alla poltrona di primo cittadino (di questo se ne parlerà in un articolo a parte ndr).

La notizia è la sedia vuota dietro al tavolo, che doveva essere occupata dal candidato di Forza Italia e Laga. Cascio, all'ultimo minuto, ha disertato l'incontro. E' il preludio al ritiro nella corsa a sindaco per convergere su Lagalla? Si capirà, forse, a breve. Infatti nel tardo pomeriggio è previsto il vertice tra i candidati del centrodestra - Cascio, Lagalla e Lentini - che inizialmente era stato fissato per le 12,30. Il motivo del rinvio è legato ai lavori dell'Ars, impagnata nella discussione della finanziaria.

"A seguito delle interlocuzioni tra i candidati a sindaco per la città di Palermo Francesco Cascio, Roberto Lagalla e Totò Lentini, unitamente alle forze politiche del centrodestra che li sostengono - si legge in una nota dei coordinatori regionali dei partiti del centrodestra - è stato deciso di comune accordo di dare vita ad un incontro per trovare, con spirito unitario, una sintesi e addivenire a una unica candidatura a sindaco".

Presenti all'incontro con gli studenti invece Roberto Lagalla (Udc, Fdi, Italia Viva, Dc Nuova), Totò Lentini (Alleanza per Palermo), Franco Miceli (Pd, M5S e sinistra), Fabrizio Ferrandelli (+Europa e Azione) e gli altri candidati civici Rita Barbera, Gaetano Cammarata e Ciro Lomonte. Assente, oltre a Cascio, anche Francesca Donato.