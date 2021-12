Commissione Bilancio al Senato, approvato il rinvio del piano di riequilibrio

Oggi la Commissione Bilancio al Senato ha approvato, con parere favorevole del governo, il rinvio al 31 gennaio 2022 del piano di riequilibrio di Palermo.

“Dopo l'intervento a sostegno dei problemi finanziari di tutti i comuni siciliani e in attesa di ulteriori interventi richiesti da Anci Sicilia, la posizione assunta oggi dal Senato e condivisa dal governo costituisce un contributo importante per evitare alla città di Palermo un disastroso e inutile dissesto e per stimolare la prosecuzione di un percorso volto a realizzare al tempo stesso la riorganizzazione della macchina amministrativa e a mettere in sicurezza per il futuro la situazione finanziaria del Comune”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando. “E' la conferma di quanto ho sostenuto in queste settimane e cioè che il governo e il Parlamento hanno prestato e prestano grande attenzione perché si eviti il dissesto”, ha concluso Orlando.

Ma il piano di riequilibrio dei conti del Comune, approvato sabato in Giunta e illustrato ieri dal sindaco Leoluca Orlando, si tiene in piedi sugli aiuti promessi dallo Stato per il 2021; mentre per i successivi vent'anni è costellato da una serie di punti interrogativi. Questo perché l'erogazione dei contributi per il ripiano del disavanzo è subordinata ad un accordo tra il sindaco e la presidenza del Consiglio, un vero e proprio contratto, che prevede pesanti condizionalità come l'aumento dell'Irpef oltre i limiti di legge, lo stanziamento da parte del Comune di risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo ed altre misure lacrime e sangue, che rischiano di tenere inchiodati i prossimi quattro sindaci e l'intera città: dimezzamento delle circoscrizioni (da 8 a 4), tariffe più salate per l’occupazione del suolo pubblico, per gli impianti sportivi e i mercati generali, aumento dell’imposta di soggiorno, dei servizi cimiteriali, ma soprattutto la vendita delle azioni di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino (22 milioni il gettito previsto).

Così, in una nota congiunta, Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Mario Basile e Margherita Amiri (Cisl Fp), Ilioneo Martinez e Salvatore Sampino (Uil Fpl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal): "Il piano di riequilibrio presentato dall'amministrazione comunale rappresenta non solo un velleitario tentativo di salvare Palermo dalla catastrofe, ma è l'ennesima mortificazione dei lavoratori che, nonostante l'assenza di organizzazione e mezzi, ancora oggi garantiscono i servizi minimi facendo leva esclusivamente sulla propria buona volontà".

"L'amministrazione sembra non sapere che ci sono in servizio solamente 5.172 comunali, compresi i 43 dirigenti in servizio, di questi 2.350 sono part time interamente finanziato dallo Stato, di cui 1.750 di categoria B. L'età media è di oltre 56 anni e non sono previste progressioni di carriera - aggiungono - La giunta con questo piano dice chiaramente che non terrà conto delle esigenze della città e dei cittadini perché non incide in positivo sulle politiche del personale, anzi le affossa definitivamente. Non staremo a guardare questo scempio: saremo in piazza per far sentire la nostra voce durante i lavori del consiglio comunale da lunedì 27 dicembre in poi e se occorre anche a Capodanno, a difesa dei lavoratori e della loro dignità".