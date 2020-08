Cabina telefonica con posto letto in via Napoli, Nicolao: "Segnalata alla Rap"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Incredibile ma ogni posto è buono per abbandonare ingombranti", commenta amaramente il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao. "In via Napoli è possibile addirittura vedere il posto letto con tanto di copriletto non può che essere satiricamente associato alla cabina telefonica, l'immagine che viene fotografata dai turisti non è un bel vedere . Ho immediatamente inviato una richiesta di recupero alla Rap".