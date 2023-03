Ciaculli, riapre il parcheggio della scuola Nino Bixio: "Niente più disagi per i genitori degli alunni"

Ne dà notizia Tiziana D'Alessandro, consigliere comunale di Fdi, che sottolinea anche l'impegno del presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico per regolare il traffico in via Cassaro Bonanno