Meteo, caldo intenso in Sicilia nei prossimi giorni: a Palermo il picco nel weekend

Caldo intenso con temperature che potranno lievitare fino alla soglia dei 40°C in Sicilia nei prossimi giorni. A dirlo è l'esperto di 3bmeteo.it Manuel Mazzoleni secondo il quale l'area di alta pressione di matrice africana, che ha determinato numerosi record di caldo tra Spagna, Francia e Mitteleuropa, si sposta gradualmente sul Mediterraneo centrale e sull'Italia ed entro giovedì collocherà i suoi massimi sulle regioni meridionali.

In Sicilia la settimana proseguirà all’insegna di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per locali velature e/o stratificazioni di passaggio. Il caldo continuerà ad intensificarsi nei prossimi giorni con punte sino a 36/38°C, con afa in aumento e rischio notti tropicali. Possibili picchi di 40°C sulle vallate interne.

Palermo non fa eccezione. "Ci attende - continua l'esperto - una settimana all’insegna del bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi almeno sino a domenica, salvo qualche velatura o stratificazione di passaggio nel weekend. Prosegue altresì il caldo con picchi sino a 31/34°C, anche 35/37°C nel fine settimana. Afa in ulteriore aumento e caldo anche la sera/notte con minime anche oltre i 25°C".