"Yovo #5", da RizzutoGallery la mostra di YoungVolcano in sostegno degli artisti siciliani emergenti

YoVo #5 è la quinta mostra di YoungVolcano, progetto della RizzutoGallery pensato per sostenere e promuovere gli artisti emergenti siciliani e i futuri professionisti del settore.

Protagonisti di questo quinto appuntamento espositivo sono: Angelo Crazyone (Caltanissetta, 1990), Arjuna Foti (Palermo, 1996), Gummy Gue (Catania, 1986), Andrea Mangione (Catania, 1986), Gianluca Monaco (Catania, 1992). YoVo#5 avrà per la prima volta un’immagine grafica coordinata creata da Aurora Insinga (Messina, 2000), Biagio Lombardo (Caltanissetta, 1999) e Silvia Vannini Parenti (Palermo, 2000), giovani graphic designer dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, formatisi sotto la guida dei professori Fausto Di Gristina e Giovanni Zuccarello.

Il progetto YoungVolcano dà agli artisti invitati la possibilità di presentare - anche per la prima volta - le proprie opere nell’ambito di brevi mostre ospitate in uno spazio dedicato all’interno della sede della RizzutoGallery a Palermo. Le mostre sono contemporaneamente presentate online dove, oltre alle opere esposte in galleria, sarà permanentemente disponibile un’ampia selezione della produzione di ciascun artista. Il progetto coinvolge anche futuri professionisti del settore arte - curatori, critici, fotografi, videomakers, grafici, allestitori, social media strategist - anche alle prime armi - allo scopo di fornire esperienze professionalizzanti utili all’inserimento nel mondo lavorativo. YoungVolcano è attivamente promosso anche attraverso i profili social, contribuendo a creare uno spazio energico, operoso e vitale rivolto ai collezionisti e agli amanti dell’arte, dove è possibile conoscere gli artisti e comprendere il valore del loro lavoro, incoraggiando il collezionismo e la sana passione per l’arte anche nelle nuove generazioni.



Appuntamento fino all'11 giugno 2022 dal martedì al sabato, dalle 16 alle 20.