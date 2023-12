La woman orchestra a Mondello: nella chiesa di Valdesi il concerto gospel di Natale

“Un Mare di Stelle" presenta: Give Peace a Chance - Concerto Natalizio con Women Orchestra & Sisters of the New Gospel!

Il 27 dicembre, alle 20:00, la Chiesa di Maria SS Assunta in Via Mater Dei a Valdesi si trasformerà in un palcoscenico di magia e armonia per il concerto straordinario "Give Peace a Chance - Canzoni di libertà oltre il Natale."

Women Orchestra & Sisters of the New Gospel, un ensemble tutto al femminile, si uniranno per regalarci una serata unica, sotto la direzione magistrale di Alessandra Pipitone. Un connubio di eleganza e forza espressiva, celebrando la potenza della musica nel promuovere la pace e la libertà.

L'evento è parte della meravigliosa manifestazione natalizia "Un Mare di Stelle," curata con dedizione dalla Pro Loco Mondello. Questa straordinaria performance natalizia sarà l'occasione perfetta per vivere l'energia positiva del periodo natalizio.

Dove: Chiesa di Maria SS Assunta in cielo

Quando: 27 dicembre, ore 20:00

"Give Peace a Chance" sarà un'esperienza unica, un viaggio attraverso melodie emozionanti che vanno oltre il Natale, abbracciando il concetto universale di pace e libertà. Evento gratuito.