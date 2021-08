Musica pop, dance ed elettronica: all'Open Sea Dorian di Isola delle Femmine tornano i Weman

Una band che quando inizia a suonare non si ferma mai, con una cantante davvero speciale.



Musica pop, dance, elettronica e chi più ne ha più ne metta si fan forza venerdì 20 agosto alle 22,30 sulle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine, dove tornano a esibirsi i WeMan.



La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare.



Seguirà dj set di musica lounge bar.



Ingresso libero. Si potrà scegliere tra le cena alla carta o il tagliere di carne o di pesce.

