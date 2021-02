Health Music Fest, un webinar su prevenzione e benessere grazie al potere della musica

Trovare nella musica e nei testi delle canzoni pop una chiave per avvicinare gli adolescenti a temi delicati e normalmente affrontati in maniera più formale e istituzionale: è stato questo il punto di partenza della prima edizione di Health Music Fest, e torna ad esserlo nella seconda, in partenza il 18 febbraio 2021. Tre gli argomenti con cui stavolta si confronteranno studenti e relatori, mettendo al centro di tutto sempre la musica: il conformismo social (18 febbraio), la riconfigurazione del sistema e la reazione psicologica post-Covid (24 febbraio), e quindi l’educazione alimentare e al benessere (8 marzo). Il progetto è ideato e promosso dall’associazione Rock10elode, con il patrocinio dell’Assessorato regionale della Salute - Dipartimento attività sanitarie.

"Ci muoviamo sempre tenendo a mente i problemi con cui si confrontano i ragazzi - spiega Gianni Zichichi, presidente e fondatore dell’associazione Rock10elode - e cercando di fornire loro dei mezzi con cui affrontarli. Le canzoni, strumento pop per eccellenza, hanno dimostrato di essere un’arma molto efficace, percepita in maniera molto meno “istituzionale” o “formale”. In questo momento si parla molto di definire dei “confini” più distinti per i social network, vedi il caso di TikTok, e di come in rete si diffonda facilmente la voglia di uniformarsi, per questo abbiamo deciso di aprire la seconda edizione con questo argomento".

A tenere il webinar del 18 febbraio, sarà la dottoressa Elvira Trapani: "Il confronto con il gruppo dei pari - spiega - garantisce la costruzione di una propria identità sociale. In particolare, l’approvazione o la disconferma da parte dei coetanei agisce, nell’epoca digitale, mediante l’utilizzo del social media. Il conformismo in questo incontro sarà inteso come tendenza ad omologarsi ad opinioni, usi e comportamenti socialmente prevalenti nei mezzi di comunicazione".

Tutte le attività sono previste in modalità online. Per informazioni e per far partecipare delle delegazioni di propri alunni, le scuole interessate possono scrivere all’indirizzo e-mail rock10elode@gmail.com entro e non oltre il 12 febbraio. A tutti verranno rilasciati attestati di partecipazione. Il webinar è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo.