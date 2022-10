A teatro ma come turisti, tornano le visite guidate alla scoperta del Politeama

Dopo tre anni, riprendono le visite guidate al Politeama Garibaldi, una delle più imponenti opere progettate dall’architetto Giuseppe Damiani Almeyda e realizzato in stile neoclassico pompeiano nel 1875.

Sarà la Fondazione “Le Vie dei Tesori” a curare i percorsi guidati all'interno di uno dei principali monumenti della città. Le visite si effettueranno dal martedì al venerdì alle ore 14 e alle ore 15 e il sabato, la domenica e i giorni festivi alle ore 9, 10, 11 e 12. Il biglietto di ingresso è acquistabile al botteghino del teatro ed ha un costo di 5 euro. Gruppi e scolaresche potranno effettuare la prenotazione delle visite.

Soddisfazione viene espressa dalla governance della Foss: “Restituiamo alla fruizione pubblica il monumento più iconico di Palermo, per troppo tempo negato alla cittadinanza ed ai tanti turisti che arrivano in Città”, dice il Commissario Straordinario della Fondazione, Nicola Tarantino. La prima visita, prevista per martedì 11 ottobre alle 14, sarà inaugurata alla presenza del Sindaco Roberto Lagalla, dell'Assessore alla Cultura Giampiero Cannella e dell'Assessore alla Città Storica e alla Rigenerazione Urbana e OO.PP. Maurizio Carta.