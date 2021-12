Virtù ed estasi, la voce del Barocco: il gran concerto nella chiesa di San Domenico

Lunedì 20 dicembre alle ore 18.30, l’Officina Barocca Siciliana, dopo il gran concerto “Barocco sotto le stelle” tenutosi all’Albergo delle Povere quest’estate, torna con un nuovo appuntamento all’insegna della musica del Settecento. Ad aprire il concerto sarà eseguita una composizione per due flauti traversi del Settecento con orchestra d' archi e clavicembalo, rapendo così l’ascoltatore e conducendolo attraverso un percorso di brani strumentali, voci soliste, coro, ensemble di archi e danza.

Il concerto Virtù ed Estasi. La voce del Barocco sarà ospitato all’interno del Pantheon della città: la Chiesa di San Domenico. Scrigno di storia e di estatica bellezza, dove cori e musiche condurranno il nostro udito verso brani di respiro internazionale. Dall’Aria languida per due soprani di Handel all’accattivante composizione delle Indie Galanti di Rameau.

Per questo evento l’Orchestra dell’Officina Barocca Siciliana Cordes et vente si arricchirà del coro e degli allievi che hanno partecipato al I ciclo di Master class organizzato questo luglio 2021 dall’Officina Barocca Siciliana dedicata alla prassi barocca. La pregevole iniziativa, accolta e promossa dall’Opera di San Domenica, è in collaborazione con Restart Palermo, l’Associazione Partecipalermo, Amici dei Musei Siciliani, l’Istituto superiore di studi musicali Arturo Toscanini di Ribera. Contributo d’ingresso 12 euro acquistabile online su restartpalermo.it - eventi speciali.

L’Officina Barocca Siciliana è in partenariato con: l’Opera di San Domenico di Palermo, l’Associazione Partecipalermo, l’Associazione Amici dei Musei Siciliani, Associazione Settimana delle Culture, l’Istituto superiore di studi musicali Arturo Toscanini di Ribera, Studio d’Arte e Restauro Kéramos, l’orchestra Cordes et Vent. Info e prenotazioni: www.restartpalermo.it, officinabaroccasiciliana@gmail.com.