La vecchia dell'aceto, una passeggiata per conoscere Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Amori, tradimenti e morte sullo sfondo di una Palermo settecentesca dalle tinte oscure e misteriose. Domenica 19 dicembre appuntamento con La vecchia dell'aceto, la passeggiata raccontata storico-letteraria su Giovanna Bonanno, nota e temuta assassina seriale palermitana, protagonista di uno dei romanzi più celebri dello scrittore Luigi Natoli.



Una vecchia megera, un veleno eccellente ed una lunga scia di morti misteriose tracciata nel groviglio di vicoli e stradine del centro storico; un racconto itinerante per ripercorrere, tra realtà storica e finzione narrativa, nei luoghi dove si è consumata, la vicenda di uno dei personaggi più caratteristici e controversi del folklore panormita.



Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10:30 presso Piazza della Memoria (già via Giovan Battista Pagano - alle spalle del Tribunale). Il tour, gratuito per i soci TACUS, prevede un contributo di €5 per i non tesserati. Per ragioni organizzative la partecipazione all'iniziativa è valida solo su prenotazione obbligatoria, da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (WhatsApp attivo).



N.B.: Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. L'adesione all'evento è valida solo previa prenotazione da effettuarsi esclusivamente via telefonica al 3202267975 (ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook). In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



RADUNO: Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale) | ore 10:30

CONTRIBUTO INIZIATIVA: gratuito soci TACUS| €5 non soci

Prenotazione obbligatoria.