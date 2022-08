Trappeto, al Mamaita's il tributo dei Colpa D’Alfredo a Vasco Rossi

Qualche settimana fa Vasco Rossi è stato in Sicilia con un suo concerto sold out. E' venuto il momento di celebrarlo definitivamente. E allora, in nome del mito immortale del Blasco, i Colpa D’Alfredo sono in concerto il 13 agosto al Mamaita’s in contrada San Cataldo, a Trappeto, in un evento organizzato dal Dorian. La serata inizierà alle 20,30.

I clienti del locale potranno fare l’apericena con in sottofondo i suoni alla consolle di Silvio Randazzo. Alle 22 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo il cui leader, Ivano Passarello, è recentemente stato protagonista della trasmissione televisiva di Raiuno "Tali e quali show", in cui ha interpretato proprio Vasco Rossi.

Oltre due ore e mezzo di spettacolo in cui si festeggeranno in musica i 70 anni del Blasco, ripercorrendo tutti i brani dal 1977 a oggi, ovvero dal brano “La nostra relazione” a “Siamo qui”. Seguirà il beach party, sempre con Silvio Randazzo. Per prenotare un tavolo andare sulla pagina Facebook.