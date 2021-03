Da Sferracavallo a Capo Zafferano, quant'è bello il tramonto visto da Monte Gallo

Venerdì 2 aprile, ore 16.30, vi invitiamo ad unirvi a noi in un'esperienza carica di emozioni lungo un percorso storico e paesaggistico che ci porterà a scoprire Palermo dall’alto e da un punto di vista poco usuale. Con un solo colpo d’occhio vedremo la città, con il golfo di Mondello, il porto, Capo Zafferano ed il golfo di Termini Imerese ammirando allo stesso tempo Sferracavallo, Isola delle Femmine ed il golfo di Castellammare. Non arriveremo al faro e quindi non ne sarà prevista la visita. Il rientro, dopo il tramonto sarà comodo ma con poca luce.

Monte Gallo, con il suo inconfondibile profilo, definisce il limite nord della città di Palermo. Al versante cittadino, caratterizzato da un crinale regolare ma in forte pendenza, si oppone quello marino, con i suoi impressionanti strapiombi. L’incisiva speculazione edilizia degli anni scorsi ha compromesso solo in parte la bellezza del sito, caratterizzato da piccoli boschi, macchia mediterranea e panorami mozzafiato sulla conca d’oro e sul mare aperto. Giunti sulla vetta, quasi sull’orlo del baratro e dinanzi alla distesa sterminata del mare e del cielo, la città è presto dimenticata; la fatica del percorso, premiata da un magnifico tramonto sul Tirreno.