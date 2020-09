Palermo nel segno delle donne: un tour guidato nel segno di una città tutta al femminile

Un tour guidato, ideato e condotto da Manuela Randazzo, guida turistica abilitata, alla scoperta di una Palermo al femminile: regine, nobildonne e sante, di avvelenatrici e cortigiane, di streghe e artiste che hanno saputo lasciare traccia di sé nella storia millenaria della città.

Un itinerario, articolato nel cuore del centro storico, che abbraccia epoche storiche differenti, in un continuo alternarsi tra sacro e profano. Da Adelasia del Vasto a Costanza d'Altavilla, a Bianca di Navarra; da Santa Rosalia a La Vecchia dell'Aceto, storie di donne, di coraggio, di dolore, di passioni e di vendetta.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate e arricchiti da approfondimenti e/o letture a cura dello staff. “Palermo nel segno delle donne” è un tour originale ideato da Manuela Randazzo per Tacus Arte Integrazione Cultura.

