Agata, Oliva, Cristina, Ninfa e Rosalia: in bici alla scoperta delle storie delle patrone della città

Seecily tourism services propone (domenica 14 marzo) una passeggiata culturale in bici alla scoperta delle tante storie di donne palermitane. Una città dall'animo e dal temperamento di una donna. Donne sono le 4 co-patrone della città: Agata, Oliva, Cristina, e Ninfa e la quinta Rosalia, l'indiscussa padrona. Ed ancora le splendide statue che ornano la magnifica piazza Pretoria. A Palermo anche l'arancina è Fimmina.

Durante il tour vi racconteremo tante storie più o meno famose che la città può svelare.Donne famose come le artiste Rosalia Novelli, le borghesi Franca Florio o le nobildonne Bianca Di Navarra o Eufrosina. Ed ancora donne di strada, cortigiane o semplici prostitute. A proposito di meretrici, pensate che non lontano da via Roma esiste una piazzetta dedicata ad una nota prostituta. Ed ancora racconti di nobildonne, di monache come suor Gertrude o delle fantomatiche "donna di fora". Ed infine le famose avvelenatrici: la vecchia dell’Aceto, Peppa la Sarda o le tante presunte streghe. E' possibile partecipare sia con bici propria che con bici a noleggio presso nostra sede, Seecily. Le bici a noleggio verranno sanificate secondo le normative del protocollo covid.