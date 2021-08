Musica, casting e formazione alla ricerca di cantanti, rapper e dj: al via Tour Music Fest

L’evento, dedicato alle nuove leve della musica, arriverà a Palermo dal 10 al 13 settembre per 4 intense giornate di musica, casting e formazione alla ricerca di cantanti, cantautori, rapper, dj e band emergenti provenienti da tutta la Sicilia.

Il Tour Music Fest - The European Music Contest, la più grande competizione musicale europea dedicata alla musica emergente, che vede nella Commissione Artistica artisti come Kara DioGuardi (Giurata di American Idol, Autrice di Pink, Demi Lovato, Laura Pausini), Giulio Rapetti Mogol (presidente della commissione italiana), Paola Folli, Massimo Varini e Dj David Morales, arriva a Palermo con lo scopo di ricercare i migliori talenti musicali del territorio siciliano.

Un concorso musicale nato in italia nel 2007, e presente in 5 nazioni europee (Italia, Inghilterra, Malta, Spagna e Svizzera), con lo scopo di supportare gli artisti che inseguono il sogno di poter sfondare nel mondo della musica, aiutandoli a trovare la loro strada, a migliorarsi, a crescere artisticamente. Un contesto musicale in cui ogni artista beneficia dell’esperienza, confrontandosi continuamente con i coach della commissione artistica e con gli artisti partecipanti alla manifestazione, per condividere, collaborare e sostenersi a vicenda.

I migliori artisti selezionati, che parteciperanno alle finali nazionali di Roma il prossimo ottobre, saranno in lizza per vincere premi di grande rilievo, come il premio “Sponsor for Artist”, 10.000 euro da investire nella propria musica, un budget di 15.000 euro per la realizzazione di un tour di concerti, una produzione discografica in collaborazione con Noise Symphony con la post produzione presso gli studi di “Abbey Road” a Londra ( gli studi dove registravano i Beatles) e le borse di studio presso il Cet di Mogol e presso Berklee College of Music, la più rinomata università di musica al mondo, e poi una produzione discografica per la band vincitrice e i migliori strumenti musicali offerti da Riunite e AlgamEko, partner della manifestazione.

Dal 2007 ad oggi hanno partecipato al Tour Music Fest, prima di raggiungere il grande pubblico, artisti come: Mahmood, Ermal Meta (La fame di Camilla), Federica Carta, Loredana Errore, Sofia Tornambene, Vergo, Greta Manuzi, Renza Castelli, Marianne Mirage, Sherol Do Santos e molti altri.

Il programma

I 4 giorni dedicati alla tappa di Palermo saranno così suddivisi:

10 settembre: “Tour Music Fest - Live Audition” presso Addaura Village

I casting della manifestazione, aperti a cantanti, rapper e musicisti, senza limiti di età, si svolgeranno dal vivo alla presenza della commissione artistica del Tour Music Fest. Tutti gli eventi targati TMF vengono organizzati seguendo un protocollo di sicurezza Covid e gli artisti verranno convocati su appuntamento per evitare qualsiasi tipo di assembramento.

11 - 12 settembre: “City Music Camp - Full Music Immersion” presso Addaura Village

Gli artisti avranno l’opportunità di partecipare agli innovativi City Music Camp. Le full immersion formative, che dal 2007 hanno coinvolto migliaia di artisti emergenti, si svolgeranno in 12 città italiane raggiungendo anche Palermo. 2 giorni, 20 ore di corsi, laboratori e attività per cantanti e cantautori con i migliori Music Coach del TMF e di Berklee - College of Music, la più prestigiosa università musicale al mondo.

13 settembre: “Band Contest” presso Mob Palermo

Le band partecipanti al TMF2021 torneranno finalmente a calcare il palco, con il rispetto dei protocolli covid, e potranno ambire al premio “Riunite la Band”. La band vincitrice del Band Contest del Tour Music Fest 2021 produrre e registrare un singolo con la post produzione presso gli Abbey Road Studios di Londra con promozione tramite ufficio stampa ed evento per la presentazione del progetto.

13 settembre: “Dj Contest” presso Mob Palermo

I dj e dj Producer si esibiranno davanti alla Commissione Artistica del Tour Music Fest con un dj set di qualsiasi genere musicale per guadagnarsi la finale nazionale di ottobre dove incontreranno il dj David Morales che valuterà i migliori dj e producer emergenti. Tra i premi in palio, 7 giorni ad Ibiza, all inclusive, per suonare in uno dei locali piú ambiti dell’isola. Le iscrizioni per partecipare ai casting della nuova edizione sono ancora aperte ed è possibile candidarsi compilando il modulo online presente sul sito ufficiale.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...