Ultimo weekend de Le Vie dei Tesori alla catacomba di Porta d'Ossuna

In arrivo l'ultimo weekend di visite guidate nell'ambito della manifestazione Le vie dei Tesori alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, aperta a ottobre tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 18.

ArcheOfficina organizza, in collaborazione con Le Vie dei Tesori, visite guidate alla scoperta della storia dei primi cristiani tra cunicoli, gallerie e antiche leggende. I visitatori saranno accompagnati lungo le gallerie e i cubicoli del grande cimitero sotterraneo, con la narrazione la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba, contribuendo a creare un alone di leggenda attorno ad esso, dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale. Il monumento è sotto la tutela della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e per la visita è richiesto il green pass. Informazioni: info@archeofficina.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...