Pedalando per Palermo sulle tracce di misteri, storie e leggende: il bike tour della domenica

Una pedalata guidata alla scoperta dei tanti luoghi di Palermo che ci sveleranno misteri, storie e leggende. Mille volti della città e tante storie: dalla setta misteriosa dei Beati Paoli, resa celebre dal romanzo di Natoli, alle vicende del famoso Conte di Cagliostro, figura conosciuta in tutta Europa. Ed ancora le storie dell'inquisizione e delle sue vittime spesso accusate di stregoneria, i veleni di Palermo con la storia dell’acqua Tofana. Ma non solo ma anche leggende celate tra i vicoli del centro storico. Il tour inizierà da piazza Bologni per poi snodarsi per le vie del centro.

Punto di incontro: via Vittorio Emanuele 351, presso Seecily tourism

Orario: 10:30

Durata visita: 2 ore circa

Costo: con bici propria 6 euro; con bici a noleggio 12 euro (bici a noleggio per adulti)

Necessaria la mascherina per partecipare

Il tour si effettua con un numero minimo di partecipanti e se le condizioni meteo lo permettono

Prenotazione obbligatoria: info@infopointpalermo.com