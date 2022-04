Veleni, erbe magiche e medicina popolare. Sabato 9 aprile torna “Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici”, la

passeggiata raccontata di Tacus sulle tracce di guaritrici, streghe e avvelenatrici. Da Giulia Tofana a Giovanna Bonanno, dai ricettari delle medichesse di campagna ai processi per stregarìa, un itinerario storico-antropologico sul confine, a volte sottilissimo, che separa l'arte di sanare da quella di maleficare.

L'attività si svolge nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come visita guidata; non prevede ingressi e si articola interamente in esterna. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici” è un percorso originale ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura.