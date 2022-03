I Beati paoli e il mistero della setta: torna la passeggiata "raccontata"

Sabato 19 marzo Tacus propone un nuovo appuntamento del ciclo "Luigi Natoli" - la rassegna di passeggiate ispirate ai romanzi e ai personaggi del celebre scrittore palermitano - dedicato a I Beati Paoli, il noto gruppo settario protagonista indiscusso dell'omonimo romanzo.

Uomini dai volti coperti che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Leggenda o realtà? Giustizieri o sicari? Attraverso una ricostruzione ed una analisi delle fonti, in equilibrio tra realtà storica, finzione narrativa e leggenda, un'indagine itinerante su questi signori oscuri, vendicatori silenziosi e implacabili.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 16:30 a Piazza della Memoria (già via Giovan Battista Pagano, alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. L'evento si svolgerà in conformità con le disposizioni anti Covid vigenti. La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

Il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e /o altre ragioni organizzative, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.