"The riding duel": da Pan Teatro torna la commedia attraverso la lettura ad alta voce

La potenza del suono delle parole unita a testi scritti dà vita a una delle forme espressive più piene, delicate e, al contempo, meno conosciute del mondo artistico: "la lettura ad alta voce". Dopo le date estive in giro per l'Italia "The RIDIng Duel" torna in replica nel suo luogo natio: Pan Teatro. Domenica 18 dicembre alle ore 18:30.

Una sfida di ammalianti e coinvolgenti letture capaci di far navigare il pubblico tra temi esistenziali, paradossi di vita quotidiana, argomenti sociali e finestre di cultura contemporanea. Un duello spumeggiante, divertente e pieno di ritmo. Tra dispetti, sorprese e sorrisi, secondo voi chi vincerà? Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Palco Narrante - παν (Pan) Teatro. Testi e regia a cura di Emanuele Martorana.