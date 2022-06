Al Teatro Orione si va... a passi di danza

Musica, danza e tanta voglia di ricominciare. Si torna a danzare al Teatro Orione con la scuola “A passi di danza”. Sabato 25 giugno a partire dalle 20:30 sul palcoscenico del teatro di via Don Orione, gli allievi della scuola di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti.

Sarà l’epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un segnale di ripartenza e ripresa, dopo i due anni di pandemia. La serata sarà presentata da Anna Cane e avrà la direzione artistica delle maestre Giusy, Francesca e Roberta Damiani, tre insegnanti, tre sorelle, titolari della scuola che condividono da sempre la passione per la danza. Gli allievi si esibiranno in coreografie di hip hop, danza moderna, zumba, latin dance e altri generi. Una serata imperdibile fatta di lavoro, prove e tanto impegno, ma anche di gioia perché si torna sul palcoscenico a vivere di emozioni e passioni.