Sul palco del Teatro Al Massimo si celebra Dante con il recital "Ascolto il tuo cuore Palermo"

Entra nel vivo il cartellone di spettacoli inseriti nel progetto di celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, promosso e organizzato dal Teatro "Al Massimo" nell'ambito del progetto "L’isola di Dante - il laboratorio siciliano della Divina Commedia", sotto l’egida del ministero dei Beni Culturali, che l’ha inclusa tra i progetti speciali del 2021.

Sarà la volta del recital “Ascolto il tuo cuore Palermo”, in scena, il 27 ottobre alle 17.15 e alle 21. È un suggestivo reading poetico con Cesare Biondolillo, Massimo D’Anna e Aurora Falcone: un viaggio di memorie letterarie che recupera il corpus originario della tradizione siciliana coeva all’esperienza dantesca, confrontandolo con quelle scritture che, da Goethe in poi, hanno commentato alcuni aspetti della storia culturale di Palermo. Il progetto racchiude un calendario di iniziative teatrali, espositive, laboratoriali, a cura di Umberto Cantone, in programma fino al prossimo dicembre.

