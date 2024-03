"Ultimafata", al Biondo lo spettacolo tratto da una raccolta di storie fantastiche di Elsa Morante

Mercoledì 3 aprile, alle ore 10, debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo per bambini e famiglie Ultimafata, con i testi e la regia di Chicca Cosentino. Liberamente tratto da Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina di Elsa Morante e prodotto dal Biondo, lo spettacolo è interpretato da Gisella Vitrano, Costanza Minafra e la voce di Daniela Macaluso. Repliche fino al 7 aprile.

Elsa Morante imparò da sola a leggere e scrivere. La sua vocazione di scrittrice si manifestò molto presto con la pubblicazione, su giornaletti per bambini, di poesie e fiabe da lei stessa illustrate. Nacquero così le storie di Caterina e degli straordinari amici che la circondano: stelle, tigri, cicogne, folletti, fate, innumerevoli personaggi che s’incontrano nelle storie e nelle filastrocche pubblicate su varie riviste nel corso degli anni Trenta. Storie, filastrocche e illustrazioni che evidenziano quale forza inventiva e quale originalità possedesse quella ragazzina che sarebbe diventata la grande scrittrice che tutti conosciamo.

Ultimafata è uno di questi personaggi, che la vivida fantasia dell’autrice ha rivolto ai più piccoli per sollecitare, con delicatezza e leggerezza, una riflessione, oggi più che mai necessaria, sulla cura della Natura e in generale del prossimo. Pubblicata quando aveva solo quattordici anni con il titolo Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina, la raccolta venne ripubblicata nel 1959 con il titolo Le straordinarie avventure di Caterina. Giuseppe Pontremoli, nella sua postfazione, definisce questa raccolta di racconti la “preistoria” di Elsa Morante. L’autrice, che preferiva l’amicizia dei ragazzini - perché “i soli che s’interessano delle cose serie e importanti” - sperimenta la scrittura sin da bambina raccontando ai suoi coetanei. Una costellazione di storie fantastiche e libere dalla morale, che raccontano di fiori, di bambini, giardinieri e creature fatate. Nei giorni scorsi, con la curatela di “Radici. Piccolo museo della natura”, Chicca Cosentino ha tenuto laboratori di lettura, narrazione e teatro in alcune scuole di Palermo, per preparare bambini e bambine sui temi dello spettacolo.

