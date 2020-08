Tango de Buenos Aires: sul palco dello Spasimo atmosfere, storia e vita del ballo argentino

Inseriti nel contesto di Spasimo 2020 - Musiche di una nuova alba, il primo grande evento cittadino dopo il lockdown. realizzato con la Fondazione The Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e il Conservatorio Alessandro Scarlatti, sul palco del Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo l’Associazione Siciliana Amici della Musica presenta un imperdibile spettacolo. Giovedì 27 agosto ecco Tango de Buenos Aires.

Uno sguardo profondo su Buenos Aires e su tutta l'Argentina, uno spettacolo in cui l’irresistibile eleganza, sensualità e seduzione del tango, si fonde armonicamente con la forza del folclore. Il ritmo travolgente racchiude attimi, racconti, atmosfere della storia e della vita del tango con una nuova concezione dell’arte popolare argentina a metà strada tra la danza e il teatro danza. La colonna sonora di questo viaggio parte dai classici legati alle radici del tango che all’epoca si chiamava semplicemente musica ciudadana.

Brani che accompagnano l’ascoltatore attraverso i paesaggi della città di Buenos Aires fino ad arrivare al Tango Nuevo e al suo più grande compositore, Astor Piazzolla. Sul palcoscenico si esibiranno le coppie di tangueri composte dai ballerini Neri Piliu e Janina Valeria Quiñones e da Pablo Piliu e Giselle Tacon. Ad accompagnare la sensuale danza, le sonorità dei Tango Sonor: Antonio Ippolito al bandoneon e Nicola Ippolito al pianoforte. Le due coppie di tangueri ballano da oltre dieci anni, sono stati vincitori di alcuni concorsi internazionali e si esibiscono in numerosi paesi in tutto il mondo. Neri Piliu, in particolare, ha vinto i campionati di tango di Buenos Aires e il PreMundial Tango Salon.

Lo spettacolo del primo turno - ore 20,30 - è già sold-out. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per lo spettacolo del secondo turno - ore 22,30 - acquistabili online su Bluetickets. Nel rispetto le misure anti Covid l’ingresso sarà consentito esclusivamente a chi avrà effettuato la prenotazione.