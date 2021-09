Stefano Piazza in "Piazza grande show": spettacolo sul palco di Villa Filippina

Quasi 400 mila segui su Facebook, più di 24 mila follower su Instagram e 39,00 mila su YouTube: questi i numeri da capogiro sui canali social del comico palermitano Stefano Piazza. Una comunicazione virale continua che spopola soprattutto per i video da milioni di visualizzazioni all’interno del format Piazza Grande, da lui ideato, da cui prende il nome lo show.

Stefano Piazza monologhista di razza, capace di tenere il palco come pochi altri, con notevoli doti di improvvisazione, porta in scena un talk show imprevedibile di cabaret musicale che lo vede raccontare curiosità e momenti inediti della sua esperienza web da anni girata in strada, creando momenti di brillante intrattenimento. A scandire i tempi della performance ,con spassosi medley musicali, sarà anche la FQQ Band, che accompagnerà l’attore in una mise en scene che affronta i temi della comunicazione e di tutto quello che gira attorno ai social, senza tralasciare dissacranti ed ironici aneddoti di vita quotidiana. La direzione artistica dell’evento è affidata a Christian Carapezza.

Per Partecipare allo spettacolo saranno rispettate le normative anti Covid-19. È necessario esibire il Green pass all’ingresso. I biglietti hanno un costo di 12 euro e possono essere acquistati fisicamente presso Villa Filippina, via Villa Filippina 35, Palermo, tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 oppure sul circuito Tickettando.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...