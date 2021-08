Da Italia's got talent all'anfiteatro Villa Belvedere, a Carini gli sketch di Ricomincio da tre

Direttamente da Italia's got talent e Tu si que vales i Ricomincio da Tre, richiamano alla mente la bellissima opera cinematografica di Massimo Troisi, ma è oggi il nome scelto da un trio comico formato da tre giovani romani: Claudia Nicosia, Angela D’Onofrio e Roberto Giannuzzi.

Gli sketch di Ricomincio da Tre nascono in maniera molto casuale, sia attraverso le conversazioni, sia attraverso i messaggi whatsapp, sia trovando ispirazione dalla quotidianità del traffico di Roma, in particolar modo la Pontina e vengono poi rielaborate grazie al supporto di alcuni autori. In sintesi per questi ragazzi “Il quotidiano supera la fantasia".

Roberto Giannuzzi ha avuto delle importanti esperienze, una con la Disney, una in un musical con Claudio Insegno e ha lavorato a Broadway. Claudia Nicosia ha affrontato un personaggio complesso come la Salomè di Oscar Wilde, mentre Angela D’Onofrio ama ricordare le importanti esperienze di cabaret con Maurizio Battista in Cabaret Amore mio e Italia’s got Talent, dove hanno recitato un’ esilarante gag che vede protagoniste “Le tre grazie” di Antonio Canova.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...