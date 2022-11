"Poubelle, la magia oltre l’immaginazione": lo spettacolo internazionale al Teatro Jolly

Al Teatro Jolly di Palermo va in scena “Poubelle, la magia oltre l’immaginazione”, uno spettacolo internazionale scritto dal performer napoletano Luca Lombardo insieme al noto attore e regista Augusto Fornari.

Come in un sogno, racconta la storia della sua vita, fatta anche di grandi scelte, come quella di abbandonare la carriera militare per andare a lavorare in un circo. Una pièce adatta a tutta la famiglia, uno spettacolo ricco di magia ma anche di trasformismo, con cambi d’abito rapidissimi da parte del protagonista, che cura anche la regia. “Poubelle” in francese significa “rifiuti” e Lombardo, che veste i panni di un clochard riesce con la sua fantasia a passare divertenti giornate nonostante la condizione di miseria in cui vive.

A scandire il ritmo dello spettacolo l'interazione con il pubblico che diventa parte attiva del copione: ad ogni replica un ignaro spettatore “finisce in miseria” e si ritrova sul palco calato improvvisamente. a sua volta, nei panni di un clochard. Il linguaggio, tipico della “visual comedy”, ricorda il cinema muto e tocca anche temi importanti come l'inclusione sociale e la diversità.

Luca Lombardo è un artista poliedrico: mago, trasformista, clown con esperienza internazionale nell'ambito televisivo, teatrale e circense. Ad oggi si è esibito in 12 nazioni e di recente è stato protagonista con “Lo Stato Sociale” al festival di Sanremo 2021.Lo spettacolo replica al Teatro Jolly dal 25 novembre al 4 dicembre. Dopo averlo visto sarà facile “volare” con la fantasia. Biglietto: intero 22 euro, ridotto 20 euro. Tutti gli spettacoli vanno in scena venerdì alle 21.15, sabato alle 17.00 e alle 21.15 e domenica alle 17.30