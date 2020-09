Nicola Giosuè sul palco del Teatro Vito Zappalà, uno show nel segno di Renato Zero

Nicola Giosuè, l'attore palermitano che spesso avete visto in televisione (il commissario Montalbano, Maltese, il Cacciatore 2) sarà sul palco del Teatro Zappalà il 12 settembre in uno show che si ispira al grande Renato Zero.

Questo spettacolo è la forma d'espressione artistica che Nicola dedica al Suo pubblico. Interpreterà i brani che meglio lo rappresentano utilizzando una costumerìa superlativa e superando se stesso attraverso vari magici cambi d'abito per farVi viaggiare con emozione dentro e fuori il mondo di Zero. L'arte, l'unica capace di cancellare le imperfezioni della sua anima. Se dovessi descrivere Nicola Giosuè inizierei così. Il filo conduttore di una persona che eccelle, come Nicola, è la sofferenza e la sensibilità, due elementi assolutamente imprescindibili nella vita di un'artista.

Nicola è l'uomo dai mille volti che periodicamente mescola le carte per provare ancora a misurarsi con nuove sfide. Un'artista completo: attore, showman ed interprete di cui gli aspetti peculiari del carattere sono la versalità e il continuo ricorso al cambiamento. È un perfezionista ma soprattutto uno che esprime moltissimo del lato interiore umano: Nicola scala la montagna per vincerla e la forza non sta nella manifestazione bruta di energia ma nell'armonica creatività unita alla tenacia.

Nicola di tenacia ne ha da vendere. Esiste inoltre un dato comune a tutte le persone creative e agli artisti: l'umiltà che li scherma da qualsiasi attenzione o esposizione fine a se stessa e vanesia. Nicola Giosuè è uno di questi, un creativo e un artista fine e complesso ma, sopratutto, una persona disponibile che dimostrerà il suo valore.