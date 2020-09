La Bambinanza in scena all'Alloro Fest, al Giardino dei Giusti lo spettacolo di Raizes Teatro

RaizesTeatro ospite de L'Alloro Fest (venerdì 18 settembre), direzione artistica Pino Apprendi, presenta "La Bambinanza" di Alessandro Ienzi, con Patrick Andrade Mendes, Giuseppe Di Raffaele, Lorenzo Randazzo e Benedetta Aiello. Promosso dall'Intergruppo per la tutela dell'infanzia del Parlamento Europeo è stato rappresentato all'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. Lo spettacolo racconta la storia di 4 bambini che hanno subito la violazione dei propri diritti e che affrontano la privazione dell'infanzia dando voce ai propri sogni. Andrà in scena alle 20 nel Giardino dei Giusti di via Alloro 90. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili 60.