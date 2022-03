"Come l'aria", ai Cantieri Culturali una performance teatrale di denuncia sociale

I pregiudizi e tutte le brutture e turpitudini della vita sono utili, perché col tempo si trasformano in qualcosa di utile, come il letame in humus. (Cechov, La corsia n.6).

“Come l'aria”, una performance teatrale di denuncia sociale grazie alla quale la regista Mariagrazia Lala porta in scena un gruppo di attori con caratteristiche diverse e per questo unici. Sabato 9 aprile ore 19 e domenica 10 aprile ore 21 presso i cantieri culturali della zisa, spazio tavola tonda).

Un viaggio alla scoperta di sé. Uno spettacolo che si dipana attraverso una forte espressività corporea e verbale che ha lo scopo di dimostrare che con l'autenticità e il rifiuto di apparire ognuno di noi è in grado di staccarsi dai paradigmi imposti dalla società dei nostri giorni che ci vede vivere come delle “comparse” e non come protagonisti della nostra realtà.