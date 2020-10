"Aspettando Manon", al Teatro Libero lo spettacolo tratto da un libro di Alberto Milazzo

Al Teatro Libero va in scena Aspettando Manon. Da martedì 6 a sabato 10 ottobre alle 21.15, lo spettacolo tratto dal libro La Morale del Centrino di Alberto Milazzo, che ne firma la drammaturgia insieme a Luca Mazzone, regista per questa produzione targata Teatro Libero. Sul palcoscenico, protagonista Giuseppe Lanino.

A far da scintilla alla narrazione un interrogativo…Manon è felice? In viale Ortigia 72 si consuma il rito di una felicità desiderata, anelata, soprattutto mancata. Viene scandita così, a più riprese, l’attesa dell’incontro, l’attesa della felicità stessa. Al civico 72 di viale Ortigia a Palermo, dove vive, la signora nota come Manon difende da sola principi che il resto del mondo dilapida come fossero un’immeritata eredità, o almeno così crede. Nessuno sa che al 72 di viale Ortigia esiste questo baluardo di moralità, cosa che Manon avverte come un’ulteriore conferma di quanto lei sia nel giusto e il mondo prossimo all’Armageddon. Il rapporto di un figlio e di sua madre, della vita di un figlio, della sua felicità e dell’affermazione del proprio sé che si scontra con l’ancestrale giogo esercitato dalle madri. La drammaturgia di Aspettando Manon ha vinto una menzione speciale al premio drammaturgico internazionale Carlo Annoni 2020. Biglietti da 10 a 15 euro. Prenotazione obbligatoria.