Sicilian music wave prosegue a San Mattia ai Crociferi con il concerto di Paolo Scanabissi 

Prosegue, con un nuovo appuntamento, “Sicilian Music Wave”, la stagione concertistica di Ars Nova - Associazione Siciliana per la Musica da Camera realizzata in collaborazione con il Festival internazionale Palermo Classica, l’associazione musicale Bequadro e con il supporto dell’Assessorato al turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, dell’associazione Significa Palermo e dell’associazione Parco del Sole, per la direzione artistica del Maestro Onofrio Claudio Gallina.

Sabato 19 novembre, alle ore 19:30, nell'auditorium di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza 18 a Palermo, il sesto appuntamento della rassegna #sicilianmusicwave sarà con il pianista Paolo Scanabissi che eseguirà musiche di Chopin, Listz, Prokofiev e Rachmaninov.

L’ingresso ai concerti che si terranno nell'auditorium di San Mattia ai Crociferi è gratuito. Durante tutti i concerti della rassegna sarà possibile contribuire alla raccolta fondi “#Sostieni il progetto BallarArt” promossa da Significa Palermo Ets d’intesa con Ars Nova. I biglietti saranno inoltre pre-acquistabili online all’indirizzo www.liveticket.it/arsnovapa.