Serata Ligabue al San Lorenzo Mercato con gli Acquario Palude

Giovedi 14 aprile alle 21.30 appuntamento al San Lorenzo Mercato con il live degli Acquario Palude per una serata Ligabue da non perdere. Dalle ore 20:00 in poi possibilità di cenare. Menu pizza 18€ (antipasto caldo, pizza a scelta tra tutte le tradizionali, 1 drink (birra o analcolico). Coperto Incluso. Chi fa la cena in pizzeria poi avrà gratuitamente riservato il tavolo fronte palco in vineria. Oppure potete prenotare il tavolo dalle ore 20 in poi in vineria fino ad esaurimento posti al costo di 8€ con consumazione alcolica. A seguire djset con Frank Federik.



La band:

Salvatore Bolone (voce e chitarra);

Cristian Basile (basso);

Salvo Cacioppo (chitarra e cori);



Gaspare Greco (batteria).