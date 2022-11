A scuola di legalità con Leonardo Agueci, l'appuntamento al Conservatorio

La collaborazione fra il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e la Fondazione “Vittorio Occorsio” prosegue il prossimo 7 novembre alle ore 9 in Sala Ferrara, dove sarà ospite il dottor Leonardo Agueci, che incontrerà i giovani del Liceo Musicale “Regina Margherita” e dialogherà con Daniele Ficola, direttore del Conservatorio, Domenico Di Fatta, preside del Liceo musicale di Palermo e Rosa Alba Gambino, docente di Pedagogia musicale per didattica della musica. L’incontro sarà introdotto dal violinista Andrea Tuzzolino, studente della classe della professoressa Antonella Borruso.

Quello di lunedì prossimo è il secondo dei quattro appuntamenti organizzati in preparazione al convegno “Introduzione al Requiem - Quando l’arte si fa strumento di legalità”, che culminerà con l’esecuzione del “Requiem per le vittime della mafia” il 12 novembre al Teatro Massimo di Palermo. Argomento degli incontri sono i complessi temi della legalità e della funzione educativa della musica.

Dopo la prima giornata il 24 ottobre, aperta da Giovanni Salvi e da Carmela Decaro Bonella, rispettivamente presidente del Comitato scientifico e segretaria generale della Fondazione, il programma prevede altri due incontri. Il 9 novembre alle ore 9, sempre in sala Ferrara, il Procuratore Generale Lia Sava, con il direttore Daniele Ficola e la docente Rosa Alba Gambino, incontrerà gli allievi dell’Istituto Keynes Ancelle. I giovanissimi Alessandro Piccichè, Federico Plescia e Andrea Randazzo, alunni del Maestro Antonio Sottile, eseguiranno per l’occasione musiche per pianoforte.

Il 12 novembre alle ore 12.30, infine, sarà la volta del Liceo musicale “Napoleone Colajanni” di Enna: la segretaria generale della Fondazione Carmela Decaro Bonella relazionerà sul testo di Giovanni Consolo e sui temi oggetto degli incontri, preparando i ragazzi ad assistere alle 20.30 al Requiem presso il Teatro Massimo.