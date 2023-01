"La santa D", lo spettacolo di drag queen al Wanderlust Ethnic Mixology

"La Santa Dinner show" è lo spettacolo di Drag Queen che con trasformismo ed eleganza renderà la tua serata divertente e indimenticabile.

"La Santa", la Drag Queen palermitana più famosa, conosciuta come la regina delle piume, arriva nel cuore di Palermo, precisamente al Wanderlust Ethnic Mixology, per una serata di divertimento, aperta a tutti. Per tutto il mese di febbraio avremo l'onore di avere La Santa Show ogni giovedì.