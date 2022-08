Dalla sagra del grano allo Street food fest: a Baucina una giornata dedicata al cibo

Si terrà il 28 agosto a Baucina la quinta edizione della Sagra del Grano - Baucina street food fest. Tanti gli appuntamenti previsti nella giornata con al centro due momenti: la rievocazione della “pisata” e la degustazione di tanti prodotti tipici realizzati dalle aziende locali: il cuddiruni, nelle varianti a forno e fritto, il formaggio, la salsiccia, gli arrosticini, il bollito caldo e in insalata e perfino il pesce e la frutta.

L’evento, che partirà dalle ore 16.30, è organizzato dalla Pro loco Baucina in partnership con il Comune di Baucina. I due enti promuovono infatti l’Ecomuseo del grano e della cultura locale di cui l’evento è una delle espressioni. Il programma prevede fin dalle ore 16.00 la possibilità di visita ai luoghi di interessa del circuito del “Borghi dei tesori fest” promosso dalla Fondazione Le vie dei tesori.

Alle 16.30 inizierà a prendere vita la “Via di un tempo”, un percorso che porta i visitatori in una Baucina degli anni 60’ dove si impastava a mano pasta e pane e dove la vita scorreva più lenta. Sarà come partecipare a un presepe laico che terminerà nel luogo della dove ci sarà la rievocazione della “Pisata”, la tecnica con cui attraverso i muli si pestava la spiga per ottenerne paglia e grano. Ad allegrare la serata il fiscalettista Riccardo Termini e il suo gruppo.

L’evento proseguirà nel corso principale. Alle 20.00 inizierà lo street food fest con la presenza di 8 aziende del posto. Contemporaneamente al tramonto partirà la milonga di tango argentino. Alle 21.30 avrà via lo spettacolo de “I ReSpinti”. Sempre nella serata ci sarà poi l’intrattenimento del duo Mandreucci e Vella.

“L’evento - spiegano dalla Pro loco Baucina - rappresenta un crogiolo di sicilianità, si va dalla scoperta delle radici di terra del grano alla celebrazione del cibo in ogni sua sfaccettatura. Il tutto arricchito da una parte da numerosi approfondimenti culturali con la possibilità di visita ai beni culturali baucinesi e con la scoperta delle forme di vita quotidiana di un tempo. Dall’altra parte, infine, non manca intrattenimento per tutti i gusti”.