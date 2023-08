Cibo, musica e animazione: il 5 e 6 agosto torna la "Sagra della Salsiccia"

Nel suggestivo borgo di Santa Ninfa, situato nell’entroterra della Sicilia occidentale, la memoria delle antiche tradizioni si fonde con i sapori autentici del passato.

Qui, il 5 e 6 agosto 2023, si celebrerà la XXVI edizione della Sagra della Salsiccia, un evento enogastronomico che ha radici profonde nella storia di questa località, organizzato dal Comune con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Belice e la collaborazione dei commercianti locali.

Le origini di Santa Ninfa si intrecciano con una leggenda antica. Fondata nel lontano 1609 da don Luigi Arias Giardina, la cittadina venne battezzata in onore di Santa Ninfa, una veneratissima martire e all'epoca patrona di Palermo.

La salsiccia di Santa Ninfa è un vero e proprio simbolo di identità per la comunità locale, tanto da essere protetta e valorizzata da un apposito Consorzio che ne preserva la qualità e la tipicità.

Per tutti gli amanti del buon cibo, durante il weekend, si potrà partecipare a una festa che prevede degustazioni, musica, e animazione lungo l’asse viario compreso tra il viale Pio La Torre e la via Piersanti Mattarella.

Ad organizzarla è il Comune di Santa Ninfa con la collaborazione dei commercianti locali. Negli stand allestiti per l’occasione sarà possibile degustare, oltre alla salsiccia accompagnata dal bicchiere di vino, vari prodotti tipici del territorio. Ce n’è infatti per tutti i gusti: pasta, carne, focacce, arrosticini, panelle, dolci, cannoli e cassatelle di ricotta, formaggi, frutta di stagione. Complessivamente saranno quarantotto le postazioni enogastronomiche. Sedici invece i gruppi musicali che animeranno le due serate.

Un evento per tutti, anche per i bambini: è infatti prevista un’area apposita per i giochi e i gonfiabili. A spiegare la genesi della sagra è il sindaco, Carlo Ferreri:

« Sono trascorsi ventisette anni da quando gli amministratori del tempo decisero di organizzare un appuntamento estivo che fosse essenzialmente un’occasione per far conoscere la salsiccia di Santa Ninfa ad un più vasto numero di degustatori. L’obiettivo era e resta quello di promuovere e valorizzare questa nostra eccellenza culinaria, ma al tempo stesso far conoscere le bellezze del nostro territorio. Nel corso degli anni, poi, la sagra si è arricchita, ha cambiato forma, fino all’attuale format, che prevede sia “spalmata” lungo un intero week-end. Non è escluso, peraltro, in futuro che l’amministrazione voglia ulteriormente migliorarla ed arricchirla».

La particolarità della salsiccia di Santa Ninfa consiste nel fatto che per realizzarla vengono utilizzate solamente carni suine, che provengono da allevamenti certificati. La sua preparazione, poi, è una sorta di segreto: si usa carne di altissimo pregio, finocchietto selvatico, spezie e budello naturale che ne garantisce le qualità organolettiche. Allevatori, macellatori, trasformatori, commercianti, trasportatori e ristoratori sono impegnati, tutti, nella filiera produttiva

L'evento, che con gli anni ha visto aumentare sempre di più il proprio pubblico, coinvolge tutta la comunità di Santa Ninfa, compresi i commercianti: «La sagra – conclude il Sindaco Ferreri – rappresenta ovviamente un’appuntamento importante per l’economia santaninfese. Per i commercianti, infatti, è un’occasione per promuovere la genuinità dei loro prodotti e, certamente, anche per avere un ritorno economico».

Una festa alla quale non si può mancare, e, se si è interessati, è possibile trovare ulteriori approfondimenti e leggere il programma completo sul sito o sulla pagina Facebook dedicata; Inoltre, è possibile richiedere maggiori informazioni al numero 0924 992202.