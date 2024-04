Cerda capitale del carciofo, una settimana di appuntamenti per la sagra più attesa

Al via Cynara Festival, la 42esima edizione della Sagra del Carciofo di Cerda che, quest’anno si estende dal 20 al 28 aprile con un denso programma di iniziative e incontri per celebrare la “civiltà del carciofo”. Tante le novità introdotte che, giorno dopo giorno, si condensano in esperienze del gusto, ricette e cooking show per esaltare il carciofo e la cultivar identitaria: lo spinoso cerdese. Sette le cantine della Doc Monreale schierate per il Cynara Festival, pronte ad abbinare i loro vini a piatti e proposte culinarie che possano infrangere il luogo comune del difficile rapporto tra vino e carciofo.

A tenere a battesimo il Cynara Festival e la 42esima edizione della sagra, una madrina che Cerda la conosce molto bene: Giusi Battaglia, giornalista, ufficio stampa e conduttrice di Giusina in cucina su Food Network, da gennaio scorso anche parte integrante del cast di È sempre Mezzogiorno su Raiuno. Il 25 aprile - il giorno clou per tradizione - sarà lei con Salvo La Rosa a promuovere il carciofo, insieme a tanti ospiti, che su quel palco trasmetteranno il messaggio più bello, quello della pace e dell’amicizia.