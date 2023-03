Il rock n' roll & blues degli anni '60 e '70 con gli Euphorica live alla pizzeria Sciuti 79

Gli Euphorica approdano per la prima volta alla pizzeria-birreria "Sciuti 79" (ex warsteiner), per una serata live esplosiva all'insegna del buon rock n' roll, e del buon cibo! In scaletta i maggiori successi del secolo. Dunque, spazio all'ascolto di Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Beach Boys, Blues Brothers, Ac Dc, Doors, Etta James, e una lunga carrellata di brani rock n' roll ballabili, con qualche incursione nel twist italiano degli anni '60-70, di Mina, Di Capri, Battisti, Ferrer... A stuzzicare il vostro palato, ci penserà "Sciuti 79" con una vasta selezione di ottime pizze e specialità a base di carne di alta qualità.