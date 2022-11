Rock in teatro, le più grandi chitarre della musica italiana in un concerto sul palco del Politeama

I migliori chitarristi della musica italiana in concerto al Politeama Garibaldi di Palermo. Domenica 18 dicembre alle 21 la seconda edizione di Rock in Teatro, manifestazione prodotta dalla Sambatra Srl in collaborazione con l'Associazione Siciliana Amici della Musica, che vede coinvolte le chitarre più prestigiose del panorama nazionale.

Due ore di musica che ha fatto la storia, raccontata da giganti del rock italiano che si sono esibiti sui palcoscenici di tutto il mondo: Riccardo Onori, storico chitarrista di Jovanotti, Mario Schilirò main guitar di Zucchero, Mel Previte, chitarrista de la Banda di Ligabue, Giuseppe Scarpato chitarrista ufficiale di Edoardo Bennato.

Protagonisti il cantante emiliano Carlo Simonari che si alternerà alla voce con il palermitano Sergio Ciulla; al basso ed alla batteria accompagneranno la band Rigo Righetti de La Banda e Robby Pellati, protagonista di tante collaborazione, da Bennato a Mogol fino a Ligabue, e la chitarra di Salvo Cacioppo.

La scaletta prevede alcuni dei brani più conosciuti del rock e del pop: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Balla balla ballerino, Una settimana un giorno, Questa è la mia vita, Wonderful world, Pump/Purple Haze, All along the watchtower, Gente della notte, Piccola Stella senza cielo, Le ragazze fanno grandi sogni, Madre dolcissima, Nights in White Satin, Solo una sana e consapevole libidine, Mezzogiorno, Futura, Marlon Brando è sempre lui, Jealous Guy, La sera dei miracoli, Il rock di Capitan Uncino.

Parte del ricavato verrà donato in beneficenza grazie alla collaborazione con i circoli Rotary e Rotaract di Palermo. Biglietti a 12 euro inclusi i diritti di prevendita, acquistabili sul sito 2tickets.it, presso il box office Mondadori in via Mariano Stabile 233, presso lo Spazio Cultura Libreria Macaione in via Marchese di Villabianca 102; al botteghino del Politeama Garibaldi.