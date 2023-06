Il Rock&Blues degli anni '60 e '70 tra ballads e ballabili con gli Euphorica & Lorenzo al Minas

Gli Euphorica tornano al Minas Tirith Irish pub più esplosivi che mai, per una serata live all'insegna del buon rock n' roll! Per questo evento una grande novità: ad accompagnarli alla batteria ci sarà stavolta un drummer d'eccezione, il piccolo Lorenzo Lo Cicero, giovane e promettente percussionista della Kids Orchestra Teatro Massimo. In scaletta i maggiori successi del secolo.

Dunque, spazio all'ascolto di Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Beach Boys, Blues Brothers, Ac Dc, Doors, Etta James, Janis Joplin e una lunga carrellata di brani rock n' roll, tra ballate e ballabili, con qualche incursione nel twist italiano degli anni '60-70. Si consiglia la prenotazione.